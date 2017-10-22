أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، عرضاً مدهشاً قدمه أقوى رجل في العالم أثناء برنامج تلفزيوني حين قام بثني مقلاة طبخ سميكة بيديه.



ظهر هول إيدي (40 عاماً) المعروف باسم "الوحش" في بريطانيا، في البرنامج الصباحي بي بي سي بريكفاست، وهو يثني مقلاة طهي بيديه العاريتين بكل سهولة.



وشوهد إيدي وهو يضع المقلاة على ساقه ويقوم بثنيها من الجانبين بيديه بكل سهولة وسط دهشة وإعجاب مقدمي البرنامج الصباحي.



وقدم إيدي في وقت لاحق اختباراً آخر للقوة عندما قام برفع مقدم البرنامج ووكر بذراعيه في الهواء، بعد أن طلب الأخير منه ذلك.



من الجدير بالذكر بأن هول إيدي يصنف على أنه أقوى رجل في العالم، حيث قدم العديد من العروض التي تثبت قوة بنيته، وأدهش بها آلاف المتفرجين حول العالم، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.