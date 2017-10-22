الرباعي الذي ابتلي به الشاب العشريني الأردني المعتصم بالله أبو محفوظ وعدم القدرة على الكلام، حاجزاً أمام رغبته وطموحه بإصدار رواية كتبها بأنفه عبر جهاز لوحي.

الشاب الذي شكلت حكايته مثار إعجاب بين الجميع، يقول من خلال كتابته بأنفه على الجهاز اللوحي: “إن إعاقته أجمل ما يميزه لأنها كانت المعجزة التي جعلته إنساناً مميزاً، وتعجب منها الكثيرون”.

وأضاف: “لا أحزن ولا أخجل منها وأعتبرها كالصلع أو لون البشرة، وقد يظن الناس أنني أواسي نفسي لكن هذا غير صحيح، حيث أن الله حرمني من هذه النعمة ومنحني ملكة الكتابة التي وضعتني بين المثقفين والكتاب والتي لا يستطيع أي أحد أن يصل لها”.

وأطلق الشاب روايته الثانية أمس الخميس التي تحمل اسم “عاشقة صاحب الكرسي”، التي تقع في 178 صفحة وتضم 13 باباً تتحدث عن معالجة قضايا تخص أصحاب الإعاقات، أراد من خلالها إيصال رسالة أن أصحاب الإعاقات لهم حقوق يجب على الجميع مساعدتهم للحصول عليها.

واستطاع المعتصم تأليف الرواية بعد أن نقر 200 ألف مرة على شاشة الجهاز اللوحي، واستغرقت وقتاً طويلاً حتى إنجازها لكون الكتابة بالأنف كانت تؤثر على وظائف التنفس ما كان يعرضه لألم بالأنف.