لم تكن الزوجة المصرية، البالغة من العمر 36 عاماً، مضطرة لارتكاب جريمة قتل زوجها الذي طلقها 3 مرات، بعد أن وجدت في “المحلل” ملاذاً لها للهروب من اعتداءات زوجها وسوء معاملته لها، خاصة أنها استمرت مع “المحلل” عاماً بعد زواجها منه ومعاشرته قبل أن تعود لزوجها مرة أخرى.

ولم تكن الزوجة في حاجة لافتعال واقعة لخداع الجيران ورجال الأمن كي ترتكب جريمة قتل زوجها بالاتفاق مع “المحلل” الذي أصبح عشيقاً لها، بعد أن اتفقا سوياً على قتله بوضع السم له في الطعام للتخلص منه، إلا أن الحقيقة ما لبثت أن ظهرت.

في مركز “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية بدأت الواقعة بسماع صراخ واستغاثات من الزوجة لإنقاذ زوجها “قهوجي 38عامًا” الذي تعرض لألم شديد بشكل مفاجئ، حيث استعانت بالجيران لإنقاذه دون جدوى ليلقى مصرعه في الحال، حيث تم إخطار الجهات المعنية بوفاته لاستخراج تصريح الدفن.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لبدء اتخاذ الإجراءات وكشف ملابسات الجريمة والاستماع لأقوال الجيران والزوجة التي ملأت الدنيا بالصراخ والعويل لإخفاء جريمتها.

وبعد أيام من انتهاء العزاء، كشف رجال الأمن أن الزوجة هي من قامت بقتل الزوج عن طريق وضع السم له في الطعام كي تتخلص منه، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني، حيث تبين أن المتهم تزوج زوجة المجني عليه لمدة عام كـ”محلل” بعد طلاقها من زوجها 3 مرات، قبل أن تعود لزوجها مرة أخرى، إلا أن علاقتها بالمحلل ظلت مستمرة.

واعترفت الزوجة في التحقيقات أنها أقنعت زوجها بالزواج من المتهم الثاني كمحلل ثم العودة إليه مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن علاقتها به استمرت، حتى اتفقا على قتل المجني عليه، ليتمكنا من الزواج مرة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.