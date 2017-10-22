كشفت النيابة العامة في إمارة دبي، عن جريمة قتل وقعت في مجمع دبي للاستثمار في جبل علي يونيو/حزيران الماضي، والتي راح ضحيتها عاملا آسيويا عقب شجار له مع زميله بسبب ضوء الهاتف الجوال.

ووجهت النيابة، التهمة لنجار آسيوي بالقتل العمد مع سبق الإصرار لزميله، وذلك باستخدام قضيب حديدي، حيث أوضحت أنه قام بضربه به عدة مرات على عنقه وعلى أنحاء أخرى من جسده بقصد قتله، بعدما وقع شجار بينهما ليلا بسبب انزعاج المجني عليه من ضوء الهاتف الجوال للجاني أثناء بحث الأخير عن بطاقة هوية صديقه الذي كان متواجدا في المكان.

وقال شرطي في التحقيقات، إن الجريمة وقعت في منطقة عمال في مجمع الاستثمار، وبالانتقال للموقع شوهدت جثة المجني عليه ممددة ومغطاة ببطانية فيما الدماء تسيل من العنق، وبمراجعة كاميرات المراقبة، تم ضبط الجاني، الذي اعترف أنه كان يساعد صديقه في البحث عن بطاقة هويته ليلا باستخدام ضوء هاتفه الجوال، وحينها وقع الضوء على وجه الضحية، الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. وفق موقع “آراء”.

فطلب المجني عليه إطفاء ضوء الهاتف النقال كون أن المكان كان شديد الظلام، فرفض الجاني وصديقه واستمرا في البحث عن البطاقة، عندها غضب المجني عليه وتوجه إلى المتهم ودفعه وسبه وأخذ منه الهاتف ورماه على الحائط فأتلفه قبل أن يتدخل صديق المتهم، ويحاول التهدئة بينهما، ثم طلب من صديقه المتهم مغادرة المكان بعد أن وعده بإصلاح الهاتف.

وتابع الشرطي، أن الجاني غادر برفقة صديقه، لكنه عاد ورجع إلى المكان وحده، وتناول قضيبا حديديا كان مرميا في ساحة تجمع الشاحنات، وتوجه إلى المجني عليه الذي كان نائما على الأرض ومغطيا جسده ببطانية، فاعتدى عليه بالضرب عدة مرات بواسطة القضيب الحديدي، الذي رماه في مكان الجريمة، ثم غادر، وعاد بعد فترة ليتحقق من حالة المجني عليه، لكنه فوجئ بوقوف سيارة قرب المكان، فخاف ولم يقترب، ثم عاد إلى سكنه وخلد إلى النوم، وفي اليوم التالي تلقى اتصالا هاتفيا من صديقه الذي كان معه في تلك الليلة وأبلغه بأن المجني عليه قد فارق الحياة.

وادعى المتهم أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه إنما إيذائه فقط، إلا أن النيابة وجدت أن المتهم تعمد قتل المجني عليه، حيث عاد مرة أخرى إلى الموقع واعتدى عليه بالقضيب الحديدي.