تمكن ضباط التفتيش الجمركي بجمرك الدارة في جمارك رأس الخيمة، من ضبط مسافر حاول إدخال وتهريب 27 صقراً إلى الإمارات بقصد الاتجار.

وتم العثور على الصقور في أرضية المقعد الأمامي والخلفي للركاب، والحقيبة الخلفية للسيارة التي كان يستقلها المهرب، في أوعية بلاستيكية مغطاة ببطانية لصرف انتباه المفتشين عنها، إلا أن يقظة ضباط التفتيش حالت دون ذلك.

ونوه مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، الدكتور محمد المحرزي، بيقظة ضباط التفتيش الجمركي في منفذ جمرك الدارة ومهنيتهم في التصدي لكل محاولات التهريب الممنوعة والمقيدة، خصوصاً الطيور التي يعد إدخالها خاضعاً لموافقات الجهات المختصة حماية لبيئة دولة الإمارات من الأمراض التي قد تنتشر بسبب تلك الطيور.

وذكر المحرزي أن الدائرة تحرص على تطوير كوادرها البشرية، خصوصاً الفنية، ممثلة في ضباط التفتيش الجمركي، وإخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة في لغة الجسد والتفتيش الجمركي، واستخدام الأجهزة المتطورة لكشف المهربين والمواد المهربة.