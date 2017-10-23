ردَّت ملكة جمال أستراليا إسما فولودير على منتقديها، الذين قالوا إنها لا تمثل أستراليا، نظراً لأنها مسلمة الديانة، بالقول: "الحياة قصيرة لا تحتمل هذه المشاعر السلبية".



وأضافت إسما البالغة من العمر 25 عاماً لصحيفة Daily Telegraph أنها سامحت من أساء لها، موضحة أن تعليقات الأشخاص السلبية ناتجة عن قصور في المعلومات، ومدى فهمهم جيداً لطبيعتها، وقالت: "عندي أمل في كسر الحواجز مع هؤلاء من خلال البقاء على طبيعتي".

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، فإن اللجنة المنظمة للمسابقة وفور إعلان فوز إسما بالتاج، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، انهالت عليها الرسائل السلبية التي طالب فيها البعض بإلغاء نتيجة المسابقة، فيما تساءل آخرون "كيف تسمحون بفوز فتاة مسلمة؟".



إسما ولدت في أحد مخيمات اللاجئين خلال الحرب في البوسنة بتسعينات القرن الماضي، وهي الآن تعمل في إحدى المراكز الحقوقية بمدينة ملبورن في أستراليا.