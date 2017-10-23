وصلت الميزة التي تتيح لمستخدمي واتساب مشاركة موقعهم الجغرافي بشكل مباشر مع أصدقائهم، إلى المنطقة العربية بعد أن توفرت قبل ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتيح هذه الميزة لأفراد العائلة أو الأصدقاء تتبع بعضهم البعض خلال السفر أو خلال نشاطاتهم اليومية. كأن يتابع الوالدان أبناءهم، أو أن تتبع الزوجة زوجها أو العكس، ولكن بموافقة الطرفين.

وكان واتساب يتيح في البداية إمكانية إرسال الموقع إلى الأصدقاء، لكن ذلك الموقع ثابت ويختلف الأمر في الميزة الجديدة التي تعرض موقع المستخدم بشكل حي ومباشر يتغير كلما تغير مكانه،وفقا لسكاي نيوز.

كيفية الاستخدام

إذا رغب مستخدم واتساب بتشغيل الميزة في نظام iOS، فإن عليه الضغط على زر + في أسفل التطبيق وثم اختيار الموقع Location فيظهر له خيار Share Live Location.

عند الضغط على الخيار الأخير، تظهر قائمة تشمل 15 دقيقة و1 ساعة و8 ساعات وهي المدة التي يريد للآخرين أن يتابعوا خلالها موقعه الجغرافي وتغيره بشكل مباشر، ويمكن إضافة تعليق ثم الضغط على زر الإرسال.

عندها سيتمكن مستقبل الرسالة، سواء كان شخصا واحدا أو مجموعة، من مراقبة الموقع الجغرافي للمرسل بشكل حي ومباشر طوال الفترة التي حددها المرسل. ويمكن للأخير في أي لحظة إيقاف مشاركة الموقع المباشر مع الآخرين.

أما في أندرويد، فيقوم المستخدم بالضغط على الزر الذي يحمل إشارة "ملف مرفق" ثم يختار الموقع Location وبعد ذلك يضغط على الخيار Share Live Location، ثم يختار الفترة الزمنية كما هو الحال في نظام iOS، وبعد ذلك يرسل الموقع إلى الطرف الآخر.