نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني لقطات مبهجة لكلبة تحب الكرات وتلعب مع البالونات. حيث تم تسجيل الفيديو للكلبة التي تُدعى "شيا" من سلالة "بوسطن ترير" وهي تلعب مع بالون أبيض بسعادة بالغة في الفناء الخلفي للمنزل الذي تعيش فيه في ولاية ميشيغان الأميركية.

وعلى ما يبدو أن شيا لم تستطع الاكتفاء من اللعب بلعبتها المفضلة الجديدة، حيث يُمكن رؤيتها في الفيديو بكل وضوح وهي تواصل الركش ذهاباً وإياباً على التوالي، كما تقفز عاليًا في الهواء لضرب البالون بأنفها.

ومن شدة حماس شيا بالبالون تنفذ قفزات شاهقة للوصول إليه قبل أن يهبط إلى الأسفل. وفي لحظة ينفجر البالون بمجرد أن يلمس الأعشاب على الأرض، وتظهر شيا وهي أقل حماساً بعد فقدان لعبتها، وتحاول الإمساك ببقايا البالون في محاولة بائسة.