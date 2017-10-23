تعامدت أشعة الشمس، صباح الأحد، على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده بمدينة أبو سمبل التاريخية، بمحافظة أسوان في جنوب مصر، وذلك في موعدها السنوي الذي يتجدّد يومي 22 فبراير (شباط) و22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.

وجاءت الحركة السياحية على معبد أبوسمبل منتظمة في معدلاتها الطبيعية، ولم تتأثر بحادث الواحات الإرهابي.

واحتشد قرابة 3500 زائر في ساحة المعبد وداخله لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة التي تجتذب أنظار العالم.

وتقدم الحضور وزير الآثار المصري خالد العناني، ووزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ أسوان مجدى حجازي.