اتهمت النيابة العامة في دبي، آسيوي يعمل مديراً في شركة، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهديد فتاة بقتلها وعائلتها في حال تزوجت من غيره لكونه معجب بها ويجب أن تكون عروسه.

وقالت النيابة العامة إن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً هدد الفتاة بالقتل عبر رسالة نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتس اب" وجاء فيها في "حال خطبت أو تزوجت بأي شخص غيري ووافقت عليه ستكون أمك أول ضحية سأقتلها وبعد ذلك سأقتل أفراد عائلتك وفِي النهاية سأقتلك".

السيرة الذاتية

وقالت الفتاة في افادتها بالتحقيقات إنها: "تعرفت على المدير بعد أن أرسلت سيرتها الذاتية للحصول على وظيفة عبر موقع التوظيف الشهير "لينك إن" فاستغل المتهم السيرة الذاتية وبدأ بالتواصل معها ومضايقتها".

رفض الزواج

وأشارت إلى أن "المتهم عرض عليها الزواج فرفضت بشده إلا أنه لم يتقبل الأمر وبدأ بإرسال رسائل تهديد لها عبر "واتس اب" ورسائل عبر البريد الإلكتروني تحتوي على عبارات نابية ما دفعها لفتح بلاغ ضده".