تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة التقطت عبر برنامج غوغل إيرث يظهر بها مجسمين في قاع المحيط الأطلسي قرب جزر البهاماس يشبهان الأهرامات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الصور التي نشرها حساب "سيكيور تيم 10"، الذي أصبح مشهورا بسبب اعتياده نشر أشياء عن الأطباق الطائرة والظواهر الخارقة، تظهر هيكلين قديمين على مساحة ما يقرب من 14 كيلومترا مربعا قبالة ساحر جزر البهاما.

وأشار سكوت وارينغ صاحب الحساب الشهير على يوتيوب إلى أنه قام بمسح عبر برنامج غوغل إيرث لقاع المحيط، قائلا: "وجدت هذا الهرمين في قاع المحيط بالقرب من جزيرة بروفيدانس الجديدة التي لا تبعد كثيرا عن سواحل ولاية فلوريدا الأميركية".

وأضاف أن"الخطوط على الأهرامات تظهر بسهولة، وهي دليل على أن الجزيرة كان يسكنها الإنسان القديم أو شعوب مثل الإيتزا".

ويبدو أحد الهيكلين مثل هرم الجيزة الأكبر، بينما يشبه الآخر معابد المايا الشهيرة، مثل تشيتشن إيتزا التي بنيت في العام 500 قبل الميلاد من قبل شعب الإيتزا.

وكان الباحث الأرجنتيني مارسيلو إيغازوستا، أول من لفت النظر إلى بنية غامضة تحت الماء، والتي تم اكتشافها في مايو 2016.