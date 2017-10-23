تلجأ البحرية الأميركية، إلى سفن شحن ضخمة تستطيع حمل آلاف الأطنان، لنقل سفن حربية معطوبة إلى ورشات الإصلاح.

وبحسب ما نقل "بزنس إنسايدر"، فإن هناك سفنا عائمة يجري ملء وسطها بالماء حتى تطفو السفن المنقولة.

وأضاف المصدر أن قيادة البحرية الأميركية تلجأ في بعض الأحيان إلى التعاقد مع شركات مدنية لأجل إجراء بعض عمليات الشحن والنقل، حين تحتاج إلى ذلك.

وفي سنة 2000 تعرضت المدمرة الأميركية "كول" لأضرار جراء تعرضها لهجوم في سواحل اليمن، ولجأت البحرية الأميركية، وقتئذ، إلى التعاقد مع شركة نرويجية بـ4.5 مليون دولار.

عقب ذلك، قامت السفينة "بلو مارلان" بنقل المدمرة المعطوبة إلى الولايات المتحدة، ولجأت البحرية الأميركية مرة أخرى، في وقت لاحق، إلى صفقة مماثلة لأجرى نقل المدمرة "يو إس إس فيتز جيرالد".

وتعرضت المدمرة الأميركية لأضرار جراء اصطدامها بسفينة شحن فلبينية على سواحل اليابان.