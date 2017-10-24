كشفت عارضة أزياء كندية أنها تكسب أكثر 71.5 ألف دولار في العام، من خلال نشر صور غريبة لقدميها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتكسب جيسيكا غولد (32 عاماً) عشرات الآلاف من الدولارات، من خلال نشر صور غريبة لقدميها وأصابعها بوضعيات مختلفة لمتابعيها على إنستغرام، الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف متابع، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبدأت جيسيكا بنشر صور قدميها، بعد أن شاهدت إعلاناً، يطلب عارضات متخصصات بعرض أقدامهن. وبعد نشر أول مجموعة من الصور، انهالت العشرات من الرسائل والتعليقات من المعجبين.

وفي حديث لصحيفة كوزموبوليتان المحلية، قالت جيسيكا إنها صدمت من بعض الطلبات الغريبة التي تلقتها بعد نشر الصور، لكنها ما لبثت أن اعتادت على ذلك، وتحول الأمر إلى وسيلة لكسب المال بالنسبة لها.

وأضافت جيسيكا: "لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن يكون أي شخص مهتماً بقدمي، لكنني أدركت أن الكثيرين على استعداد لدفع المال للحصول على الصور. وبدأت من ذلك الوقت، بتعلم كيفية جذب الزبائن المحتملين والمستعدين لدفع المال".