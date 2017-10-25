في قصة مؤثرة تظهر عواقب جنون الغيرة بين الزوجين تحدّثت الزوجة "رباب. م" عن معاناتها من العيش مع زوج مريض بجنون الغيرة، لتقف أمام المحكمة بالجيزة مذهولة بسبب ما حدث لها وهي تدحض اتهامات زوجها لها بالزنا بعد زواج دام 18 شهرًا بحسب ما جاء في اليوم السابع.



وقالت "رباب" فى ردها على دعوى الزنا المقامة من زوجها "سعد. إ": "اكتشفت بعد الزواج إن زوجي له سابقة بالعلاج من المرض النفسي، ودخل للمستشفى على فترات ليقضي بها شهور، ورغم ذلك تحملته ولكن أن يصل به الحد ويتهمنى فى أخلاقى كان لأبد أن أحصل على الطلاق".



وأردفت: "كان يرتاب من أقل تصرف لى، ويحاسبني حساب الملكين عندما أكلم رجل غريب، وأحيانًا تنتابه حالة هسترية تجعله يفقد السيطرة على أعصابه ويؤذى نفسه، ويقلب المنزل رأسًا على عقب، حتى إذا كلمت أخى لأطمأن عليه يتعدي علي".



وأوضحت: "فى إحدى المرات دخل المنزل فوجد صديقه وبصحبته ابنه البالغ من العمر 10 أعوام فى منزلنا، ووقتها جن جنونه بسبب استقبالي له دون وجوده فى المنزل، وطرده، وبعدها اعتدى علىَّ بالضرب المبرح واتهمنى بالخيانة".



وأضافت فى ردها على دعوى الزنا: "تركت المنزل وبعد أسبوع جاء وركع على قدميه، واعترف بخطئه، وعدت له، وطلب منى تجهيز الطعام بسبب شعوره بالذنب تجاه صديقه، ودعوته له لمصالحته، وعندما جاء استقبله وتناولنا الطعام، وبعدها تحجج بذهابه لشراء بعض الحلويات ليعود ومعه الشرطة ويتهمنى بالزنا، ويصيح بصوت عالى باكتشافي معاشرة صديقه".



ثم قالت : "فضحني أمام جيراني، ومكثت فى قسم الشرطة أكثر من 6 ساعات، وبعدها فى الحبس، وبعدها أخذت إخلاء سبيل بكفالة، وفتحت لى قضية، وانتهت حياتي بسبب الفضائح، وتركت عملي بإحدى الشركات الاستثمارية بعد ذهابه هناك وتشنيعه بأخلاقي، وأقمت دعوى خلع بعد رفضه تطليقي".