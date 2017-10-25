فقدت مملكة البحرين الحاجة آمنة الصباح، أكبر معمرة بحرينية عن عمر ناهز 103 أعوالم.



حفظت الحاجة آمنة القرآن الكريم عن ظهر قلب، وعلمته لأطفال وبنات منطقة رأس الرمان منذ عقود من الزمان.



وقال حفيد الفقيدة فيصل حبيل بحسب ما ذكرت جريدة الأيام البحرينية: «حاربت الحاجة الصباح الأمية مع إنتشار مدارس القرآن الشعبية، حيث تعلمت ابجديات الكتابة و القراءة لاحقاً.



كما عاصرت الحروب العالمية الأولى والثانية قبل أن يتوفاها الأجل يوم الاحد عن عمر قارب 103عاما قضتها في خدمة المجتمع بمنطقة رأس الرمان ومنطقة بلاد القديم بعد انتقالها والعيش فيها».



فيما استذكر أحد أهالي المنطقة مناقب الفقيدة بالقول: «من منا لا يعرف هذه المرأة التي علمت الكثير منا القرآن الكريم ، المرأة التي لا تجيد القراءة والكتابة ولكنها بصيرة القلب والروح، نسأل الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان».