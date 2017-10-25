أنقذ مواطن سعودي طفلاً تعلق داخل خزان مياه أمام مدرسة بنات في مدينة حائل، بعدما وقع فيه الطفل بغرض استخراج كرة، ولم يتمكن من الخروج، إلا بعد إطلاقه صرخات استغاثة.

وقال المواطن نايف الجراد، إنه كان يقف بجانب المدرسة في انتظار بنت شقيقه، حينما شاهد طفلاً يلعب أمام المدرسة، وطفلاً آخر تظهر أطراف أصابعه من فتحة خزان خارجي.

وأضاف أنه سمع صراخ الطفل عند اقترابه من الخزان، فصعد على الخزان، وتمكن من إخراج الطفل، الذي انتابته حالة ضيق في التنفس وذعر، بعدما فشلت محاولته في الخروج من الخزان.

ويظهر مقطع فيديو قصير تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عملية إنقاذ المواطن للطفل، وإخراجه من الخزان.