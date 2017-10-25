في الوقت الذي يترقب فيه أهالي مدينة #جدة افتتاح الكورنيش الشمالي الذي يعتبر أكبر مشروع تطويري لواجهة جدة البحرية على الإطلاق، حيث يتضمن خدمات يتم إضافتها لأول مرة، استرجع الأهالي ذكريات حقبة بداية الثمانينات الميلادية التي شهدت ظهور أول واجهة بحرية بطول 45 كيلومتراً، بعد أن كانت جدة لا ترى البحر إلا من مواقع محدودة.

وبدأت فكرة الواجهة البحرية تتبلور في رأس أمين مدينة جدة السابق، محمد سعيد فارسي، إثر موقف تعرض له، ذكره الكاتب حسين أبو راشد في مذكراته، الذي كان حينها مسؤولاً عن العلاقات العامة بأمانه جدة، موضحاً أنه في إحدى جولاته مع فارسي توقفوا أمام مجموعة من العقارات الخاصة والتي حجبت البحر عنهم لمسافات طويلة. وقال أبو راشد إن سعيد فارسي أزعجه أن جدة أدارت ظهرها للبحر، في حين أنه من المفترض أن تكون مدينة ساحلية والبحر واجهتها الرئيسية.

من حينها، بدأت تحركات فارسي لإنشاء أول واجهة بحرية في جدة، والتي تمت دون أن ينزع عقاراً واحداً، إذ اعتمدت فكرته الذكية على "الردم"، حيث قام بدفن البحر أمام العقارات، مما أضاف مساحة أرض جديدة، وابتعد الشاطئ عن العقارات التي تقهقرت للخلف، واستطاع في هذه المساحة الجديدة أن يشق طريق كورنيش جدة الحالم، وواجهة العروس البحرية بطول 45 كيلومتراً.

وبعد ثلاثة عقود من هذه القصة، تترقب جدة افتتاح "الكورنيش الشمالي 4 و5"، والذي يعتبر المشروع الثالث، حيث كانت أمانة جدة قد شرعت في آذار/مارس 2011 بتطوير الواجهات البحرية، وبدأت بـ"الكورنيش الشمالي 1 و2"، الواقع بين حرس الحدود وحتى ميدان النورس، بطول 3.6 كم، وتم افتتاحه في كانون الأول/ديسمبر 2012، ثم انتقلت للكورنيش الأوسط، الواقع بين جنوب قصر السلام نادي الفروسية بطول 3.6 كم، وتم افتتاحه في نيسان/إبريل 2013.

ويترقب سكان جدة هذه الأيام افتتاح "الكورنيش الشمالي 4 و5"، الذي تصدر مشاريع تطوير الواجهة البحرية كونه الأكبر، حيث يتضمن ممشى بحريا و3 شواطئ للسباحة، و17 منطقة بلازا، و14 نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، ومكانا مخصصا للتاكسي البحري وملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة معلق.

كما يحتوي المشروع على رصيف لصيد الأسماك وأماكن ترفيهية وألعاباً تعليمية للأطفال بجوار الألعاب التقليدية إلى جانب منطقة خاصة بالمطاعم والعربات المتنقلة وأماكن للجلوس مصنوعة من الجلد، وحديقة ألعاب مائية، و1600 موقف للسيارات و100 دورة مياه عامة، وساحات للتنزه ومساحات للاستثمار وأماكن مخصصة للصلاة، و25 كشكاً، ويستوعب 120 ألف نسمة.

يذكر أن أمانة جدة، وبهدف تخفيف من كثافة الزوار على الكورنيش الأوسط والشمالي، قامت بإنشاء واجهتين جديدتين، هي شاطئ السيف الواقع جنوب جدة ويمتد ثلاثة كيلومترات على مساحة 350 ألف م2، وشاطئ ذهبان البحري، الواقع شمال جدة، ويمتد بطول يزيد على واحد كيلومتر، وبمساحة إجمالية تقدر بـ110 آلاف م2.