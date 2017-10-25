ان كنت تعاني من بطء في عملية الأيض، الأمر الذي قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة منها التعب وفقدان الطاقة وزيادة الوزن والاكتئاب وارتفاع معدل الكوليسترول في الدم وبطء معدل ضربات القلب، فعليك بالعمل على رفع معدل التمثيل الغذائي لجسمك.

وهناك 9 أطعمة سحرية تساعدك على التمتع بالطاقة اللازمة، بشرط الالتزام بعادات التغذية الصحية وعدم الإفراط في تناول الوجبات السريعة، بحسب ما نقل موقع العربية نت عن "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

التفاح



يعمل التفاح، الذي يفرض نفسه على قائمة الطعام الصحي، على تعزيز نظام التمثيل الغذائي في الجسم، وذلك باعتباره مصدراً غنياً بالألياف ومضادات الأكسدة، ولذا يعد وسيلة طبيعية فعالة في إنقاص الوزن، وستلاحظ الفرق بنفسك إذا واظبت على تناول 3 ثمرات من التفاح يومياً.

الموز



باعتباره مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات الأخرى، يعد الموز أحد أفضل الأطعمة المتميزة بقدرتها على حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الحمضيات



تعد الحمضيات مصدراً غنياً بفيتامين C والذي يخفض مستويات الأنسولين بالجسم مما يسرع عملية هضم الدهون. وتشمل الحمضيات: البرتقال والليمون و "الغريب فروت" وغيرها.

المأكولات البحرية



تحتوي الأطعمة البحرية الطازجة عالية الجودة على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تجنب تراكم الدهون بالجسم، كما تعد مصدراً متميزاً لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

البطيخ

لأنه غني بالماء والبوتاسيوم، يساعد البطيخ في منع احتباس السوائل بالجسم، الأمر الذي يساعد في إنقاص الوزن بفاعلية.

الجوز واللوز



لاحتوائهما على كمية كبيرة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يساعد تناول اللوز والجوز في التحكم بمعدل السكر بالدم وتفعيل عملية التمثيل الغذائي.

الأفوكادو



تحتوي هذه الفاكهة الاستوائية على حمض الأوليك والذي يقلل من الشعور بالجوع، كما أنها تحتوي على ألياف ودهون أحادية غير مشبعة تساعد على منع زيادة الوزن.

الطماطم

تعد الطماطم أو البندورة من أهم الأطعمة التي يجب أن تدرج في نظامك الغذائي لأنها تقلل من كمية الدهون في الدم وتعزز الشبع مما يساعد في فقدان الوزن والتمتع بصحة جيدة.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على البكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد في تنقية الجسم من السموم بشكل طبيعي، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ.