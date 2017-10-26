قام أحد المدعوين إلى حفل زفاف أقيم في المملكة العربية السعودية بتقديم هدية للعريس أدت إلى نشوب خلاف بينهما دفع الأخير لمقاضاة هذا المدعو بعدما اعتبر أنه أهانه.

وكان العريس تلقى هدية من أحد الأشخاص المدعوين عبارة عن ظرف بداخله ريالان سعوديان فيما يعرف بـ"الرفد" (وهو شكل من أشكال الهدايا التي تقدم للعريس).

وصرّح العريس أن الضيف المدعو لم يكتف فقط بإعطائه ظرفا فيه ريالان، بل أرفقه بعبارة: "هذا قدرك عندي.. وهذا كثير عليك"، موضحًا أن التصرف كان مهينا وغير لائق، وما لبث أن اعترف الضيف المتهم بعد استدعائه من قبل النيابة بفعلته، مبررًا تصرفه بأنه لا يستطيع تقديم أكثر من ريالين للعريس بسبب ظروفه المادية، وأكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين العريس.

لكن النيابة وجهت تهمة الإساءة للعريس، لتقديمه ورقة تحتوي ألفاظًا غير لائقة، واعتبرت تصرفه محرمًا شرعًا، وطالبت بإصدار عقوبة تعزيرية بحقه، فيما أحالت الدعوى للجهات المختصة.