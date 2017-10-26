أنقذت السلطات في الفلبين رجلاً ظل عالقاً فوق شجرة منذ 3 سنوات، خوفاً من أن يتعرض للقتل، قبل أن يتم إجباره على النزول من فوق الشجرة.

وكان جيلبرت سانشيز (47 عاماً)، قد تسلق شجرة جوز هند ترتفع عن الأرض 60 قدماً، وذلك في عام 2014، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال مشاجرة. وتقول والدته، إنه كان خائفاً بشكل كبير من أن يتعرض للقتل، لدرجة أنه اعتقد أن الوسيلة الوحيدة للنجاة، هي تسلق شجرة والعيش فوقها.

ومنذ ذلك الوقت، تحولت قمة الشجرة إلى عنوان إقامة سانشيز الدائم، وعاش على الطعام الذي كانت والدته تحضره له كل يوم، وكان يسحبه باستخدام حبل مثبت على الشجرة. ولم تكن العواصف الهوجاء، أو الحرارة العالية، وحتى الحشرات المزعجة، قادرة على ثني سانشيز وإجباره على النزول من فوق الشجرة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وحاولت والدة سانشيز، خلال تلك السنوات، إقناعة بالنزول من فوق الشجرة، لأخذ حمام على الأقل، لكنها لم تفلح في ذلك، وكل ما استطاعت أن تفعله من أجله، إيصال الطعام والشراب، بالإضافة إلى الملابس والسجائر كل يوم.

وعلى الرغم من أن الجميع في مدينة لا باز يعرفون قصة سانشيز، إلا أن أحداً لم يفعل شيئاً حياله، إلى أن انتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقطتها وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد، وتم إرسال فريق تغطية تلفزيوني إلى منزله، مما أقنع السلطات أخيراً على تقديم يد العون لأسرته لإنزاله من فوق الشجرة.

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