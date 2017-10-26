في محاولة للتخلص من مهاجمة الطيور لرأسه أثناء ممارسته ركوب الدراجة الهوائية، قام دراج أسترالي باختراع خوذة واقية ذات مميزات فريدة من نوعها.

التقط الدكتور ريتشارد أوزبورن الشغوف بركوب الدراجات الهوائية، تسجيلاً مصوراً لنفسه وهو يتجول بدراجته في أحد شوارع كوينزلاند قبل أن تهاجمه الطيور على حين غرة.



غير أن الدكتور أوزبورن كان قد أخذ احتياطاته عبر ارتداء خوذة خاصة يمكنه من خلالها إبعاد الطيور عن رأسه.



وقد ظهر الدكتور أوزبورن وهو يقود دراجته مرتدياً خوذة تحتوي على أنبوب وجناحين رفيعين مثبتين في مؤخرتها، قبل أن يبدأ بالنفخ داخل الأنبوب لتحريك الجناحين حالما يستشعر اقتراب الطير الذي كان يزعق فوق رأسه.

وبحسب الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، فإن اختراع الدكتور أوزبورن نجح في إبعاد الطيور التي كانت تنأى بنفسها إلى السماء عندما يتحرك الجناحان الخلفيان، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.