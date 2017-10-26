سجل رجل إندونيسي بكاميرا هاتفه المحمول ظاهرة مناخية فريدة من نوعها في جزيرة قبالة أحد سواحل العاصمة جاكرتا، ولاقت اللقطات انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبث غيدي بودي بايانا تسجيلا مباشرا عبر فيسبوك لثلاثة أعمدة من المياه وهي تتعالى في السماء قرب جزيرة أوباك، بينما كان في طريقه إلى عمله في جزيرة مجاورة تسمى بوتريلا على متن قارب، الاثنين الماضي.

وقال بايانا إنه لاحظ أن السماء أصبحت قاتمة عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلى (01:30 بتوقيت غرينتش)، قبل أن تظهر ثلاثة أعمدة من الماء، وانتهز الفرصة لتصوير هذه الظاهرة.

مناخ "متطرف"

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن "الطبيعة تغيرت، وبالتالي ازدادت حدة الأحوال الجوية وباتت غريبة إلى درجة أنها أصبحت متطرفة".

وتعد ظاهرة الأعمدة المائية واحدة من الظواهر المناخية الناتجة عن السحب، وهي شائعة في المناطق الحارة والرطبة، وفق خبراء في قضايا المناخ.

ويبلغ متوسط قطر عامود الماء الواحد حوالي 50 مترا، ويتحرك بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.