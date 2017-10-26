أكمل نادي شيفيلد إف سي الإنجليزي، الذي يعد نادي كرة القدم الأقدم في العالم، عامه الـ 160، ليتلقى على إثر ذلك التهاني من العديد من الأندية واللاعبين.

وأنشئ النادي الإنجليزي، الذي يقع مقره في مدينة شيفيلد البريطانية، بمقاطعة يوركشاير في 24 أكتوبر 1857 على يد المحامي ناثانيل كريزويك، والتاجر ويليام بريست، وكانت أفضل عصوره خلال فترة بطولات الهواة.

وينافس نادي شيفيلد في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، حيث ابتعد كثيرا عن أندية أخرى بالمدينة مثل شيفيلد يونايتد وشيفيلد وينزداي، حيث يلعبان في دوري الدرجة الثانية.

وكانت رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدمن من بين مهنئي النادي البريطاني من خلال رسالة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أرسل أيضا أندية مثل مانشستر سيتي وموناكو وهامبورج تهنئتهم لهذا النادي العريق.

ومن جانبه، استغل شيفيلد إف سي هذه المناسبة التاريخية، بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قميصه المميز الذي عرضه للبيع احتفالا بمرور 160 عاما على إنشاء النادي.