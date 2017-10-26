تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلثاء داخل مبنى الكونغرس رغم الاجراءات الامنية القائمة، ورماه باعلام روسية صغيرة.

وصاح الرجل بالرئيس الاميركي وهو على بعد امتار منه "ترامب يعني الخيانة"، الا ان ترامب اكمل طريقه بشكل عادي برفقة السناتور ميتش ماكونيل.



واضاف الرجل بعد ان القى عناصر شرطة مبنى الكابيتول القبض عليه بهدوء "هذا الرئيس تآمر مع عميل للحكومة الروسية لسرقة الانتخابات".

ووقف الرجل الى جانب الصحافيين الذين كانوا يغطون زيارة ترامب الى اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غداء اسبوعي لهم، قبل ان يقوم بفعلته.

وبقي الرجل على بعد امتار من الرئيس الاميركي الذي لم تصبه الاعلام الروسية.

وقدم الرجل المحتج نفسه على انه راين كلايتون من منظمة تدعى "اميريكانز تايك اكشين" التي تطالب باقالة ترامب. وهو سبق ان وزع اعلاما روسية خلال مؤتمر محافظ قرب واشنطن.

والمعروف ان هناك تحقيقات عدة قائمة في الكونغرس، ومن قبل المحقق العام الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة التي جرت عام 2016، خصوصا حول احتمال وجود اتصالات بين فريق ترامب ومسؤولين من روسيا .

ولم يصدر اي تقرير بعد عن هذه التحقيقات.