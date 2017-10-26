أكدت دراسة علمية حديثة أن الجزء المرتبط بأحلام اليقظة في المخ يمكن أن يسمح لنا بأداء مهام بطريقة تلقائية، فيما يشبه جهاز الطيار الآلي المستخدم في رحلات الطيران.

وتنشط مجموعة من مناطق المخ تعرف باسم «شبكة الوضع الافتراضي» أو اختصارا بـ «دي إم إن»، حينما يكون الشخص في حالة أحلام يقظة أو يفكر في الماضي أو المستقبل.

وتوصل باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية إلى أن تلك الشبكة تسمح لنا أيضا بأداء مهام بطريقة آلية، إذا ما كنا نؤدي مهمة معتادون عليها، مثل القيادة على طريق مألوف لنا.

وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى أن شبكة الوضع الافتراضي تكون أكثر نشاطا في حالات الاسترخاء، بينما قد تعمل بصورة غير طبيعية في ظروف مثل الإصابة بمرض الزهايمر أو الانفصام في الشخصية.