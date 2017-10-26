خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الجزء المرتبط بأحلام اليقظة في المخ يمكن أن يسمح لنا بأداء مهام بطريقة تلقائية، فيما يشبه جهاز الطيار الآلي المستخدم في رحلات الطيران. والطيار الآلي -ويسمى أيضاً المرشد الآلي- هو جهاز يُستخدم لإرشاد الطائرة وغيرها من المركبات، دون الحاجة لمساعدة بشرية.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تنشط مجموعة من مناطق المخ تُعرف باسم "شبكة الوضع الافتراضي" أو اختصاراً بـ"دي إم إن"، حينما يكون الشخص في حالة أحلام يقظة أو يفكر في الماضي أو المستقبل.

وتوصّل باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية إلى أن تلك الشبكة تسمح لنا أيضاً بأداء مهام بطريقة آلية، إذا ما كنا نؤدي مهمة معتادون عليها.

ويقول المشرف على الدراسة دينيز فاتانزيفر إن شبكة الوضع الافتراضي تسمح لنا بتوقع الأشياء التي في طريقها للحدوث، ومن ثم تخفض حاجتنا للتفكير.

ويضيف: "إنها أساساً تشبه جهاز الطيار الآلي، الذي يساعدنا في اتخاذ قرارات سريعة، حينما نعلم قواعد البيئة المحيطة".

وتابع: "ولذلك، على سبيل المثال، حينما تقود سيارتك صباحاً متوجهاً إلى عملك عبر طريق اعتدته ستنشط شبكة الوضع الافتراضي، وهو ما يمكّننا من أداء مهامنا دون الحاجة إلى بذل وقت أو طاقة كبيرة في اتخاذ كل قرار؛ لأننا نعرف الطريق".

ويقول الدكتور "فاتانزيفر" إنه حينما تتغير البيئة المحيطة، وتصبح غير متوافقة مع توقعاتنا، فإن أمخاخنا تدخل في "وضع يدوي"، يتجاوز الوضع الآلي أو نشاط شبكة الوضع الافتراضي.

ويأمل الباحثون في أن تساعد تلك النتائج الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الصحة النفسية، مثل الإدمان والاكتئاب والوسواس القهري، والذين قد يكون لديهم أنماط من الفكر التلقائي تدفعهم نحو سلوك سيئ متكرر.