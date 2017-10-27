نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو قديم يظهر لحظة غضب عاشها الزعيم النازي أدولف هتلر، عندما حاولت امرأة أميركية تقبيله خلال دورة الألعاب الأولمبية في برلين قبل عقود.



وقالت الصحيفة البريطانية، الثلاثاء، إن امرأة أميركية واسمها كارلا دي فريز كانت ترغب في تقبيل هتلر، وهو الأمر الذي رفضه الحاكم النازي.



وأظهر المقطع المرأة الأميركية، التي تنحدر من مدينة نورووك في كاليفورنيا، وهي تقترب بشكل كبير من هتلر، إلا أن هذا الأخير أبدى رفضه ودفعها، وبالرغم من ذلك أصرت على تقبيله، وهو الأمر الذي أغضبه.

وجرى التقاط الفيديو خلال دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.



وتم إيقاف الشخص الذي كان مسؤولا آنذاك على حماية هتلر، كما أمر هذا الأخير بحظر الفيديو ومنع تسريبه خوفا من أن يعتقد الناس أن الأمن النازي أصبح ضعيفا.

وكانت كارلا دي فريز معروفة في جميع أنحاء العالم بـ”السيدة التي قبلت هتلر” بعد انتشار صور لها وهي تقبله، لكن العالم لم يكن يعلم أنها قبلته غصبا عنه، إلا بعدما خرج الفيديو إلى الوجود.



وقالت الأميركية التي تزوجت فيما بعد بمزارع يدعى جورج “لماذا احتضنته وقبلته؟ ببساطة لأنه بدا ودودا”.

وأضافت “لا أعرف لماذا فعلت ذلك. بالتأكيد لم أخطط لذلك الأمر.. كانت لحظة عفوية”.