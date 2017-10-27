سخرت خبيرة المظهر اللبنانية مايا حداد من فستان زفاف الفنانة سمية الخشاب الذي ارتدته في حفل زفافها على الفنان أحمد سعد.

وانتقدت الشابة خلال مشاركتها في برنامج "القاهرة اليوم" لون الخرز الأزرق في فستانها سيئة، وأيضاً موديل الاكمام، ولفتت بسخرية الى ان الشيء الوحيد الجميل في اطلالتها "قلبها ونفسيتها وتمثيلها".

ومن بعدها انتقدت لانتقاد مكياجها ووصفتها بـ"عروسة المولد"، وقالت: "سمية راسمة حواجبها بشوية فحم، وغير موفقة في اختيار أدوات التجميل، كما أن إطلالتها لم تكن جذابة وخاصة في حفل زفافها الذي يعد مناسبة سعيدة".