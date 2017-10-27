تعاني فرنسا نقصاً في الزبدة إذ خلت أرفف بعض المتاجر الكبيرة منه كما يرتفع سعر الكرواسون الفرنسي الشهير مما سبب صداعاً للحكومة التي تسعى لتحسين الظروف حتى تصبح سلسلة الغذاء أفضل بالنسبة للمزارعين.





والعجز نتيجة لتراجع إنتاج الحليب وزيادة الطلب على الزبدة في العالم إذ زاد إقبال المستهلكين عليه بعد أن كان يعتبر يوماً ما من المأكولات غير الصحية.



وفي فرنسا أدى ارتفاع الأسعار وتراجع إمدادات منتجات الألبان إلى ضغوط على المنتجين وشركات الأغذية فأوقف بعضها عمليات توصيل البضائع فيما تفكر شركات أخرى في وضع التكاليف المرتفعة على كاهل باعة التجزئة والتجار.

وكافح الخبازون لمواكبة ارتفاع أسعار الزبدة إلى الضعف العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 6 يورو للكيلو (7.05 دولار). ويمثل الزبد نحو ربع مكونات الكرواسون.

وقال سمير كيشو الذي يملك مخبزاً تقليدياً في باريس إنه لم يرفع بعد أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الزبدة لكنه قد يضطر لهذا قريباً.

وأضاف "مع اقتراب عطلات نهاية العام والاستعدادات لعيد الميلاد وخاصة حلوى جاليت ديه روا التي تتطلب الكثير من الزبدة، وإذا لم يحدث تراجع كبير فسنضطر إلى رفع السعر".