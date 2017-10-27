أعلن عمدة بلدة جميلة في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا استعداد السلطات لدفع مبلغ مالي مهم للناس مقابل الانتقال للعيش فيها.

وقال عمدة “كانديلا”، نيكولا غاتا، إن البلدة ستقدم 800 يورو للعزاب و1200 يورو للأزواج وما بين 1500 إلى 1800 يورو للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وأكثر من 2000 يورو للعائلات المكونة من 4 إلى 5 أشخاص.

وقال العمدة غاتا: "أعمل كل يوم بشغف والتزام لإعادة كانديلا إلى بريقها التاريخي.. السياح يطلقون على هذه البلدة اسم نابولي الصغيرة".

وتابع "هدوء الغابات والتلال الخضراء يعم البلدة. ولا تمتلئ الكنائس في البلدة سوى في مناسبات قليلة".

أما فيما يخص شروط الاستفادة من هذا العرض، فهي "إقامة الشخص أو الأسرة في كانديلا، واستئجارهم منزلا بها، وأن لا يقل أجرهم السنوي عن 7500 يورو".



وذكر أن عدد السكان انخفض من 8 آلاف إلى 2700.