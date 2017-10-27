هندي عقاباً قاسياً ومهيناً، لتجرؤه على دخول منزل زعيم القرية دون أن يطرق الباب، ليعاقب بإجباره على لعق الأرض، قبل قيام مجموعة من النساء بضربه بالشباشب.



وكان ماهيش ثاكور (54 عاماً)، قد اتهم بدخول منزل سورندرا ياداف زعيم قرية أجنورا، الواقعة شمال شرقي الهند دون إذن، بحثاً عن شراء التبغ، ولسوء حظه، لم يكن هناك رجال في المنزل. لكن السيد ياداف، وهو رجل متنفذ في القرية، قال إن ثاكور كان لديه دوافع خفية لدخول المنزل، بعد ظهر يوم الخميس الماضي.

وبعد ضبط ثاكور في المنزل، خضع لعقاب فريد من نوعه، حيث أجبر على أن يبصق، ومن ثم يلعق الأرض وينظفها بلسانه، قبل أن يتعرض للضرب بالنعال 25 مرة على يد نساء القرية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ثاكور وهو يقف بين مجموعة من الرجال، قبل أن يجثو على الأرض، ليبصق ومن ثم يلعق لعابه، ويقف مجدداً، لتقترب امرأة، وتقوم بضربه بالنعال وسط الحشد.

وفي الصوت المرافق للفيديو، يسمع صوت يطلب من ثاكور، القول بأنه لن يكرر هذه الفعلة مرة ثانية، وأنه سيطرق الباب في المرة القادمة، عندما يرغب بالدخول. وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، فتحت الشرطة تحقيقاً في القضية، لكنها لم تلق القبض على أي شخص حتى الآن.