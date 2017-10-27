نرى كثيرًا أن صفار البيض يتحول إلى اللون الأخضر بعد سلقه، ومعظمنا لا يعرف سبب تبدله أو ما اذا كان من ضرر جراء تناول البيض بعد تحول صفاره إلى اللون الأخضر؟

يعود سبب تشكل عصابة خضراء على مدار الصفار إلى ترك البيض في الماء لفترة طويلة خلال سلقه وعلى درجة حرارة مرتفعة، فيحصل تفاعل كيميائي بين كبريتيد الهيدروجين والحديد في البيض.

وأثبتت الدراسات، أن هذا التفاعل لا يعني أنّ البيض غير صالح للأكل بل هو مجرد تغير في اللون ولا يشكل أي خطر على الصحة.

ولكن يمكنكم تفادي حصول هذا التحول من خلال:



- تجنب تعدي مدة سلق البيض أكثر من 12 دقيقة.

- وضع البيض في الماء البارد ثم وضعه على النار، بدلا من وضعه في الماء المغلي مباشرة.

- بعد عملية السلق اسكبوا عليه الماء البارد، حتى تتأكدوا من توقف عملية السلق.