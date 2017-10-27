نجت عائلة بريطانية مكونة من خمسة أفراد من الموت بأعجوبة، بعد سقوط شجرة ضخمة يزيد وزنها عن 40 طناً على منزلها، مسببة أضراراً فادحة في المنزل.

وهُرع الجيران إلى مكان الحادث، في بلدة كراولي، ليجدوا الشجرة التي يزيد طولها عن 50 قدماً، ووزنها أكثر من 40 طناً، وقد استقرت فوق المنزل، محطمة أجزاءاً كبيرة منه، ولكن المدهش في الأمر، أن أحداً من سكان المنزل لم يصب بأذى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن الشجرة العملاقة تحطمت فوق سطح المنزل، وحطمت غرف النوم العلوية. وقام رجال الإطفاء بإخلاء عقارين مجاورين، وتم استدعاء خبراء الأشجار والمهندسين الإنشائيين لإزالة الشجرة، والتأكد من أمان المنازل المجاورة.

وقال متحدث باسم قسم الإطفاء: “تم استدعاؤنا للتعامل مع شجرة بلوط ضخمة سقطت فوق منزل حوالي الساعة 12:30 بعد الظهر، ولدى وصولنا، كان من الواضح، أنها تسببت بأضرار كبيرة”.