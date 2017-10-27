خطف اللاعب الإندونيسي تيرينس بوهيري الأضواء بشدة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعدما أظهر سرعة خارقة للغاية وغير عادية قبل تسجيله هدفا لفريقه بوسامانيا بورنيو، في شباك ميترا كيكار، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإندونيسي.

وانطلق تيرينس بوهيري البالغ من العمر 21 عاما بشكل صاروخي خلال المباراة، مستغلا كرة مرتدة من منتصف الملعب، وركض بشكل مذهل وبسرعة خارقة صوب المرمى ليتخطى الحارس ثم يسجل هدفا لفريقه في مشهد أثار موجة كبيرة من الإعجاب والذهول بين مرتادي مواقع التواصل.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو للهدف الذي سجله بوهيري في الدقيقة 70 وساهم بانتصار فريقه برباعية نظيفة وعلقت عليه وتساءلت: "هل هذا أسرع لاعب على سطح الكوكب؟" مشيرة إلى أن هدف اللاعب الإندونيسي انتشر في جميع أنحاء العالم.



ويبدو أن اللاعب الشاب أصبح ينافس، إن لم يتفوق على، أسرع لاعبي العالم في كرة القدم على غرار الويلزي غاريث بيل، وكذلك المصري محمد صلاح والغابوني بيير إيريك أوباميانغ وغيرهم الكثير بعد تلك السرعة الخارقة التي أظهرها، وقارنه كثيرون بسرعة العداء الجامايكي يوسين بولت.