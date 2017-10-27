قضت محكمة تونسية بإلزام أم بالإنفاق على ابنيها القاصرين وهما بحضانة والدهما، وذلك في سابقة فريدة في تاريخ القضاء بالبلاد.

وقال المحامي حازم القصوري، المطلع على القضية، في تصريح لـموقع ”إرم نيوز” الأردني: “هذه سابقة مهمة وتحسب للقضاء التونسي في إطار ما يشهده القضاء المقارن بخصوص حمل واجب الإلزام ليس فقط على الأب بل على الأم كذلك، خاصة أن مبدأ المساواة هو مساواة في الحقوق والواجبات”.

وأضاف القصوري: “من هنا نفهم توجه القضاء في تجسيد هذه المقاربة التونسية الصرفة التي تجسد فعلًا مبدأ المساواة بين الجنسين ولعلنا ننتظر قرارًا من محكمة التعقيب التونسية التي ستؤسس فعليًا لهذا التوجه”.

وتابع أن “هذا التوجه يفتح الباب لثورة حقيقية في مجلة الأحوال الشخصية التونسية على درب الحداثة”.

وجاء قرار محكمة استئناف تونس، بعد أن نظرت في قضية النفقة التي رفعها الزوج ضد طليقته، واستنادًا على الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على “أن المرأة ملزمة بالإنفاق على أبنائها إذا كانت تمتلك المال”.