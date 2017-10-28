تحاك أخبار وأساطير حول حياة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، الذي قتل بعد انطلاق الثورة في ليبيا في 20 أكتوبر 2011.



وعند استعادة فترة حكمه تبقى في الذاكرة مجموعة تصريحات وتصرفات غريبة وسمت القذافي طيلة سنوات حكمه الطويلة.



في السياسة قيل وسيقال الكثير عن حكم القذافي لليبيا، والمسار الذي اتخّذه حتى ثار الشعب عليه، وسط ثورة الشعوب العربية على الدكتاتوريات التي حكمتها لعقود. أما هنا فنستعيد أغرب ما قاله أو فعله القذافي في فترة حكمه:



مقترح دولة إسراطين



في ما يعرف بالكتاب الأبيض، الذي ألّفه معمر القذافي عام 2000 (وهو غير الكتاب الأخضر) يدّعي أنه وجد الحل لاحتلال فلسطين، وهو إنشاء دولة واحدة "ديمقراطية بلا تعصب ديني ولا قومي ولا لغوي... فهذا كلام فات وقته... اسم الدولة الواحدة إسراطين".



معنى كلمة الديمقراطية



في مقابلة مع الإعلامي جميل عازار على قناة "الجزيرة" يشرح معمر القذافي معنى كلمة "ديمقراطية"، ويقول إنها كلمة عربية معناها "ديمة كراسي"، أي أن يجلس الشعب على الكراسي!



انهيار المترجم الليبي



عام 2009 ورغم أن المدة المعطاة لكل رئيس هي 15 دقيقة، تكلّم القذافي لمدة ساعتين في الأمم المتحدة، ما أدّى إلى انهيار المترجم الليبي بسبب الإرهاق، حيث نقلت الصحف التي كانت حاضرة وقتها أنه رمى سماعات الترجمة الفورية معلناً أنه تعب.



الآلات الموسيقية الغربية



عام 1973، أعلن القذافي انطلاق الثورة الثقافية، وقام وقتها أمام عدسات الإعلاميين بحرق الآلات الموسيقية الغربية لأنها "لا تمثل الثقافة الليبية، وتستقطب الجمهور الذي يهمل الموسيقى الشرقية والليبية".



أوباما ومانديلا اسمان عربيان



أوباما أصلها أبو عمامة، أما عائلة نيسلون مانديلا فهي أصلاً عربية، لكنّها حرّفت لتصبح مانديلا؛ هذا ما آمن به العقيد الليبي.



توزيع سويسرا على الدول المجاورة



لم تكن نصائح القذافي تطاول العالم العربي فقط، بل إنه عام 2009 ووفق ما نقل الإعلام السويسري والغربي، مثل مجلة "تايم"، فإن القذافي طلب من الأمم المتحدة تقسيم سويسرا وإلغاء هذه الدولة على أن توزّع حصصاً على الدول المجاورة.



أقوال متفرقة



حكم وأقوال كثيرة رُسّخت والتصقت بالقذافي، بعضها جاء في الكتاب الأخضر وبعضها في كلماته وخطاباته الدولية والعربية والمحلية.



أبرزها:



* للمرأة حق الترشّح سواء كانت ذكراً أو أنثى



* برّ الوالدين أهمّ من طاعة أمك وأبيك



* ما هي الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة؟ المرأة أنثى، والرجل ذكر… والمرأة طبقاً لذلك يقول طبيب أمراض النساء إنها تحيض أو تمرض كل شهر، والرجل لا يحيض لكونه ذكراً فهو لا يمرض شهرياً.



* الثورة هي أنثى الثور.