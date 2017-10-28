العود من أرقى العطور في المنطقة العربية، ويشتهر بالرائحة المميزة فهو من أعظم العطور الشرقية المستخدمة لإطلالة ساحرة ورائحة متفردة، ولكن هل له فوائد علاجية؟ يستخلص دهن العود من شجرة العود وهو المادة التي يستخرج منها الزيت والعطر بعد ذلك، لذا كن على استعداد في هذا المقال لمعرفة فوائد دهن العود واستخداماته المتعددة العلاجية غير التعطر.

استخدم دهن العود قديماً في آسيا عند الهنود ومازالوا يستخدمونه حتى يومنا هذا، واستخدم في الصين والفلبين وماليزيا، وهو أقرب العطور إلى الثقافة الروحانية فقد تم استخدامه في جلسات التأمل ووجدوا أن له فوائد مميزة في علاج الأمراض الجسدية، كما استخدم في الطب الصيني كطب بديل، ويعرف بأكثر من اسم باللغة الإنجليزية Aloeswood و Agarwood، ويستخرج منه العطر والزيت والبخور وبعض الأدوية، واستخدم في زينة الحلي والمجوهرات وفي تعطير البيت، لذا يعد العود أحد أهم العطور الموجودة في البيوت الشرقية.

هناك بعض الفوائد التي أثبتتها الدراسات واستخدامات علاجية أخرى لم يظهر لها دليل علمي حتى الآن لذلك ننصح باستشارة الطبيب وعدم الاعتماد عليها كليا، وهي كالتالي:

يساعد زيت العود المدهون على الجلد المصاب على علاج التهابات المفاصل، كما أنه يسكن من الآلام الروماتيزمية، ويقوم بطرد السموم من جسمك عن طريق العرق أو البول.

ضع قطرتان من زيت العود على قطرتين من زيت القرنفل على 2 مل من زيت جوز الهند، واخلطهم جيداً ثم ضعهم، لا يفرق إن كان زيت العود بارداً أو ساخناً.

يساعد على التخلص من غازات البطن الموجودة في الأمعاء والمعدة، ويمنع من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والغثيان وصعوبة التذوق وصعوبة التنفس.

استخدامات العود في الطب الصيني البديل يستخدم العود في الإيورفيدا وهي نوع من العلاج المستخدم عند الصينيين للحصول على الاسترخاء والسلام الداخلي، وهي أشبه باليوجا، ليست هذه فوائده فقط ولكن يعتقد الصينيون أنه عند تدليك جسمك بزيت العود تعالج الأمراض وتطرد السموم من جسمك، وتوجد من الإيورفيدا نوع من الزيوت أساسية أو أدوية.



كما يستخدم العود مع خشب الصندل عند الصينيين في نظام الإيورفيدا لزيادة طاقة الجسم.