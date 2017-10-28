«فستاني المشقوق هذا تكلفته 150 ألف ريال سعودي»
الفنانة الإماراتية أحلام في أول تعليق لها على الفيديو، الذي انتشر خلال اليومين الماضيين، والذي ظهرت فيه وهي تغني بفستان ممزق خلال إحيائها حفل في الكويت، وأضافت ان الفستان بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.
كانت إحدى الفتيات اللاتي كن حاضرات في الحفل، قد غردت على احد مواقع التواصل قائلة «تمزق الفستان يؤكد أنه ليس أصليا».
«متى ستدرك وسائل الاعلام اننا نشكل نصف السكان وعندما تغيب اصواتنا فإنكم تقدمون نصف الحكاية فقط؟»
هيلاري كلينتون مدافعة عن حقوق المرأة في كلمة لها خلال حفل لتوزيع جوائز «المرأة الرائعة» وكانت واحدة من اللاتي منحت لهن الجائزة.
«كل سنة وأنت طيب أيها الطفل العبقري»
هذه التهنئة وجهتها الممثلة منة شلبي في رسالة مؤثرة إلى المخرج السينمائي الراحل محمد خان بمناسبة ذكرى ميلاده 26 أكتوبر، حيث عبرت في رسالتها بكلمات موجزة عن فخرها بالعمل معه وما علمها من إصرار وشغف لتحقيق حلمها مهما كان.
قالت منة: «اتعلمت منه كتير، اتعلمت أحلم وأخلص للحلم وأحبه لحد ما أحققه، كنت فخورة جدا لما اشتغلت معاه عشان حسيت إني جزء من حلم بنحققه سوا وحبيته وصدقته».
«هذه الامور تحدث منذ زمن طويل للنساء الملونات ايضا ولكنها لا تخرج للعلن»
الممثلة الاميركية المخضرمة جين فوندا عن فضائح التحرش في صناعة السينما والتي طالت في معظمها ممثلات ذوات بشرة بيضاء.