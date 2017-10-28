«فستاني المشقوق هذا تكلفته 150 ألف ريال سعودي»

الفنانة الإماراتية أحلام في أول تعليق لها على الفيديو، الذي انتشر خلال اليومين الماضيين، والذي ظهرت فيه وهي تغني بفستان ممزق خلال إحيائها حفل في الكويت، وأضافت ان الفستان بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد. كانت إحدى الفتيات اللاتي كن حاضرات في الحفل، قد غردت على احد مواقع التواصل قائلة «تمزق الفستان يؤكد أنه ليس أصليا».