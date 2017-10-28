هل فكرت ذات مرة فيما يمكن أن تصل إليه، إذا تمكنت من حفر نفق مستقيم إلى الجهة الأخرى من الكرة الأرضية مروراً بمركز الأرض؟

لقد تم إنشاء موقع إنترنت باسم "المناطق الواقعة على الجهة المقابلة من الكرة الأرضية" وعنوانه antipodesmap.com حيث يعرض بالتفاصيل الدقيقة خصائص مساحة الأرض الموجودة على الجانب المقابل للمكان الموجود فيه المستخدم في لحظة زيارة الموقع.

يمكن لزوار الموقع تحديد الموقع المتواجدين فيه، وسيقوم الموقع بحساب إحداثيات المناطق الواقعة على الجهة المقابلة من الكرة الأرضية وعرضها.

ويمكن للأشخاص الذين يريدون معرفة الجهة المقابلة لأستراليا ببدء الحفر في المحيط الأطلسي، في حين أن هؤلاء الذين يريدون زرع زهور التوليب وهم متواجدون في الصين، عليهم الاتجاه نحو الأرجنتين.