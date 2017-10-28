استخدم الباحثون في جامعتي دوندي الأسكتلندية وأكسفورد البريطانية بروتيناً يغلف الفيروس المسؤول عن تلف الخيار وظهور تكتلات عليه، لتطوير طلقة سحرية لعلاج الزهايمر وأمراض أخرى تصيب البشر.

وذكرت «ديلي ميل» أن العلاج الجديد عبارة عن حقنة مستخلصة من بروتين الفيروس تم دمجها مع تركيبة بروتينية مشتقة من لقاح التيتانوس الذي يحفز جهاز المناعة، وقد تم اختبار الحقنة بنجاح على الفئران. ومن بين الأمراض الأخرى التي يمكن أن تعالجها هذه الحقنة الصدفية علاوة على الحساسية تجاه القطط.

وقد وصف الباحثون نتائج تجاربهم بأنها إنجاز كبير يمكن أن يقي مئات الآلاف من البشر من الآثار المدمرة لبعض الأمراض المزمنة.