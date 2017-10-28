يكمن سر البشرة المشرقة في ترطيبها. ولهذا من المهم اختيار الكريم المرطب بدقة وعناية بما يتناسب مع نوع البشرة والظروف المناخية للحصول على أفضل النتائج. فالترطيب يبقى الخطوة الأساسية للحفاظ على الشباب وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تعرفي معنا على كيفية اختيار هذا المستحضر الضروري للعناية ببشرتك.



كيف تختارين كريم الترطيب الخاص بك؟

بين الكريمات المرطبة الخاصة بالنهار وتلك الخاصة بالليل، والمستحلبات التي تخلص البشرة من اللمعان، والتركيبات السائلة التي تكافح الاحمرار، يجب أن يكون اختيارك للكريم المرطب وفقاً لنوع بشرتك.

- إذا كانت بشرتك عادية، اختاري كريم خفيف، يمنحها النعومة والراحة.

- إذا كانت بشرتك مختلطة أو دهنية، اختاري كريم سائل أو مستحلب يكافح اللمعان، فهذه التركيبات تصقل حبيبات البشرة لجعلها أكثر خفة.

- إذا كانت بشرتك عادية أو حساسة، اختاري مستحضرات غنية بالعناصر المهدئة، و المركبات الدهنية التي تساعد على الاحتفاظ بالماء أو الرطوبة في البشرة.



قانون المواسم

في الصيف، اختاري كريم مرطب خفيف يسمح بمرور الهواء. وفي الشتاء، اختاري تركيبة أغنى، لأن البشرة تكون أكثر جفافاً في هذا الموسم. ضعي كريمك المرطب في الصباح على الوجه والرقبة بعد تنظيفها جيداً. ثم دلكي بلطف بأطراف أصابعك للمساعدة على امتصاص الكريم. يجب أن تمتص البشرة تماماً كمية الكريم التي وضعتها. وتذكري أن وضع الكريم المرطب خطوة ضرورية قبل وضع أي مستحضرات ماكياج.



الحيل التي يجب أن تعرفيها لترطيب بشرتك

من المفترض أن لا تشعري بأن بشرتك مشدودة تسبب الوخز إذا كانت مرطبة جيداً، فالبشرة المرطبة تظل متألقة طوال النهار. وتكفي بعض الحيل للحصول عليها:

- شراء كريم مرطب جيد، مناسب لنوع بشرتك (حساسة، جافة، مختلطة، دهنية...). فهو يمنع تسرب الماء من البشرة، ويحتفظ بالرطوبة ويساعد على تهدئة التهيج أو الاحمرار الناتج عن جفاف الجلد.



- شرب كوب كبير من الماء عند الاستيقاظ من النوم من أجل التخلص من السموم وترطيب الجسم من الداخل. وبشكل عام، شرب الكثير من الماء يساعد على إبقاء البشرة منتعشة ومرطبة.



- استخدام رذاذ من المياه الحرارية لتهدئة الجلد الجاف.

- ضرورة تطبيق الكريم المرطب كل صباح على بشرتك النظيفة حتى في حال عدم الرغبة بتطبيق أي مستحضرات ماكياج عليها.