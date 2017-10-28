اتخذت خبيرة تجميل صينية مساراً غريباً وعجيباً لعلاج حب الشباب والبثور التي تظهر في الوجه، لا علاقة لها بالكريمات أو الأقنعة الطبيعية، بل اعتمدت في طريقة علاجها المبتكرة على الديدان.

في مقطع فيديو انتشر أخيراً على شبكات التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعاً حول ادعاء هذه الخبيرة بأن الديدان حلاً مثالياً وفعالاً للتخلص من مشاكل البشرة، واضعة 4 ديدان كبيرة الحجم لونها أخضر على وجه امرأة تعاني من بثور وحبوب ببشرتها، باستخدام قطع من القطن، فيما تتلوى الديدان الأربعة على جبين المرأة وذقنها وخديها.

وأكدت الخبيرة تلك الديدان قادرة على امتصاص البثور والالتهابات من البشرة ببطء، مشيرة إلى أنها لا تسبب أي مضاعفات أو آثار جانبية سلبية، مدعية أنها استخدمت منذ ألف عام، وأنها "طريقة طبيعية جداً".

وعن رأي خبراء الصحة في خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، قال الأطباء لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الديدان يمكن استخدامها في مجال الطب، خاصة في الجراحات التجميلية والترميمية، لتساعد في تحسين تدفق الدم إلى منطقة الأنسجة أو الجلد التالف الذي يعاني من ضعف في الدورة الدموية.

وعلى الرغم من ذلك، أشار الأطباء إلى أن طريقة علاج مشاكل البشرة بالديدان تنطوي على مخاطر مثل العدوى والنزيف، ولم تؤكد خدمة الصحة الوطنية البريطانية ما إذا كانت هذه الطريقة مفيدة في علاج حب الشباب.