أكد أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر د. سعد الهلالي، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل أن المذهب الحنفي يرى أن تناول الروبيان وام الروبيان وكل حيوانات البحر عدا السمك حرام.

وأشار، خلال تقديم برنامجه «وإن أفتوك»، على فضائية «ON E»، أمس الجمعة، إلى أنه لابد من أن نأخذ بالرأي الأسهل على المسلمين، منتقدًا من يحرِّم تناول اللحوم المستوردة بدعوى أنها لم تذبح على الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هناك بعض الصحابة والسلف يحرمون أكل حيوانات الصيد خارج مكة والمدينة.

ووجه رسالة إلى من يحرم تناول اللحوم المستوردة بدعوى أنها غير مذبوحة على الشريعة الإسلامية، قائلا «هنزايد عليكم».

وأشار إلى أن هناك أراء تحرم أكل الأسماك التي تطفو على البحر وجميع حيوانات البحر بخلاف السمك.