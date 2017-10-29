أقدمت سيدة مصرية على التخلص من حياتها، بعد انفصالها عن زوجها بتناول السم، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما على مدار الفترة الماضية لتأخرها في الإنجاب رغم علاجها عند أكثر من طبيب.

ولفظت السيدة البالغة من العمر 28 عاماً أنفاسها الأخيرة بمجرد تناولها “حبوب مكافحة سوس القمح”، وهو مبيد سام يستخدمه الفلاحون للحفاظ على القمح من التسوس، حيث استغلت وجود كمية منه بحوزة والدها “فلاح” لتتخلص من حياتها بتناوله.

وفوجئت الأسرة بقيام الزوجة بتناول المبيد السام، حيث فشلت كل محاولات إسعافها داخل مستشفى سنورس بمحافظة الفيوم، الذي وصل إليه رجال الأمن والبحث الجنائي للتحقيق في الحادثة.

وقال والد الزوجة إن ابنته تناولت المبيد السام بعد حالة نفسية سيئة تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة بعد طلاقها من زوجها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب رغم علاجها عند أكثر من طبيب، حيث صرّحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.