بعد غياب دام ما يقرب من العامين، يعود الإعلامي الكبير عماد الدين أديب للشاشة ببرنامج جديد على شبكة قنوات الحياة.

وتعقد شركة المالك الجديد لقناة الحياة "تواصل"، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعاقد مع عماد أديب بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، شريف خالد،والدكتورة هالة سرحان رئيس شبكة قنوات الحياة وعماد أديب، الذي سيعود للشاشة ببرنامج جديد يذاع أربع أيام أسبوعيًا.

وكانت "تواصل"، استحوذت على مجموعة قنوات "الحياة" بعد اتفاقها مع شركة "سيجما"، في صفقة تعد الأضخم في قطاع الإعلام المصري.

وقال شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل" الإعلامية، في مؤتمر صحفي عقده في سبتمبر الماضي، للإعلان عن تفاصيل الصفقة، إن مجموعة "تواصل" شُكلت بالشراكة بين 90 اسمًا مساهمًا من بينهم: حازم إمام لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والمنتج محمد العدل، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال من بينهم: ياسين منصور، وحسن راتب، وكامل أبو علي. وأعلن رئيس مجلس إدارة "تواصل" أيضًا عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى قائمة مذيعي القناة، فضلاً عن التعاقد مع الفنان محمد صبحي لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الإعلاميين مجدي الجلاد وتامر أمين مستمران ضمن الخريطة البرامجية لقناة الحياة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق قناة جديدة باسم "الحياة إنجليش" قريبًا؛ لنقل الصورة الصحيحة عن مصر باللغة الإنجليزية.