شاركت النجمة الاماراتية أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أطلت من خلاله مرتدية البرقع الخليجي التقليدي. وأطلت أحلام عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام" مغنية أحد مقاطع أغنية "البراقع" للمطرب السعودي الكبير محمد عبده.
وأرفقت الكلمات في التعليق على الفيديو بعبارة: “ما هقيت ان البراقع يفتنني”.
وكانت الفنانة الخليجية انضمت منذ أيام الى "تحدي دبي للّياقة" Dubai fitness challenge عبر نشر مقطع فيديو خلال ممارستها تمارين رياضة الجري.
وتوجهت في التعليق الى متابعيها بالقول: “اتحدى جمهوري في دبي ينضموا لممارسة الرياضة لـ 30 دقيقة يوميا على مدى 30 يوماً من خلال تحدي دبي للياقة ابتداء من 20 أكتوبر(تشرين الأول) “، مستخدمة وسم (هاشتاغ) المناسبة #Dubai30x30 .