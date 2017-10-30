«ما مدى صحة هذا الكشف الغريب؟»

تساؤل للصحافة بعدما تردد أن الأمير البريطاني هاري وصديقته الأميركية ميغان ماركل هما أبناء عمومة لأنهما ينحدران من شجرة عائلية واحدة يعود تاريخها إلى عام 1480. صحيح إنه نشأ في قصر كينغستون وهو ابن أمير ويلز، وصحيح انها ولدت على بعد 5500 ميل في كاليفورنيا، إلا أنهما يرتبطان ببعضهما، برأي الباحثين، من خلال سلالة الملكة الأم في القرن الخامس عشر.