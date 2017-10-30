سجلت زوجة دعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية في دبا الفجيرة بالإمارات، بعد أن اكتشفت ممارسة زوجها السحر عليها وعلى أسرتها.

وكانت الزوجة "المدعية" قد تقدمت بشكوى لدى شرطة دبا الفجيرة، مفادها العثور على طلاسم وكتابات غير مفهومة في منزلها ،وبين أغراضها الشخصية.

وخلال تحقيقات الشرطة مع الزوج تم تفتيشه ،وعثر داخل محفظته على كمية كبيرة من الطلاسم والأوراق ،التي تبين عقب اطلاع علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عليها ،أنها من أعمال السحر والشعوذة.

وأقر المتهم ، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، باستعمال السحر والشعوذة مع الزوجة وأقاربها ،رافضًا ذكر الأسباب، وعليه أحيل إلى المحكمة المختصة.

من جانبها أحالت نيابة دبا ،المتهم إلى دائرة الجنح في المحكمة، التي عاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 50 ألف درهم ،ومصادرة الطلاسم التي ضبطت بحوزته ،وإتلافها.