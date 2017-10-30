كشفت دراسة جديدة أن صودا الخبيز يمكن أن تزيل ما يصل إلى 96% من من المبيدات الحشرية من الفواكه والخضروات.

ووجدت الدراسة، أن مزج صودا الخبيز مع الماء، واستخدامه لفرك التفاح والأنواع الأخرى من الفواكه والخضروات، يمكن أن يزيل بقايا اثنين من أشهر المبيدات الحشرية في غضون 15 دقيقة تقريباً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتقد الباحثون من جامعة ماساتشوستش، أن هذه الطريقة، أكثر فعالية في إزالة المبيدات الحشرية، من الطرق التقليدية، التي توصي بنقع الفواكه والخضروات في مساحيق التنظيف والتعقيم لمدة دقيقتين، حيث أن صودا الخبيز، تفكك المبيدات، بسبب درجة الحموضة العالية فيها، وتحول المواد الكيماوية، إلى جزيئات غير ضارة.

المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة ليلي لي من جامعة ماساتشوستش تقول "قد تبقى بقايا المبيدات الحشرية على المنتجات الزراعية، حيث تسهم في مجموع المدخول الغذائي من المبيدات، وقد ازدادت المخاوف المحتملة لمبيدات الآفات الزراعية، على سلامة الأغذية وصحة الإنسان، لذلك من المرغوب به التخلص منها".

وتوصل الباحثون إلى النتيجة، بعد تطبيق نوع شهير من المبيدات الحشرية، يدعى تيانيدازول، والتي ثبت قدرتها على اختراق التفاح، لمدة يوم كامل، ومن ثم استخدموا الماء الممزوج بصودا الخبيز لغسلها.

وبينت النتائج، أن 12 دقيقة من الغسل بهذا المحلول، تساعد على التخلص من 80% من المبيدات الحشرية، في حين أن 15 دقيقة من الغسل اللطيف، قادرة على إزالة نحو 96% منها، مما يجعله الأفضل حتى الآن لهذه العملية.