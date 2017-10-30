أطلقت شركة “نيسين” المتخصصة بطبق المعكرونة الياباني الشهير إصدارا محدودا من الشوكات الذكية القادرة على كشف أصوات تناول “النودلز” وإخفائها عبر تشغيل تسجيل محدد على الهاتف الذكي.
وصنّعت الشركة المنتجة 5 آلاف قطعة فقط، حيث بلغت تكلفة الشوكة الواحدة 130 دولارا.
ويُظهر فيديو ترويجي للشوكة المبتكرة، قيام مجموعتين بتناول “النودلز”، حيث لاحظت الفئة الأولى صدور أصوات مزعجة عند تناول الفئة الأخرى المعكرونة.
ولكن عند استخدام الشوكة الذكية المبتكرة، اختفت هذه الأصوات ليصدر مكانها تسجيل صوتي من الهاتف الذكي أثناء تناول “النودلز”.