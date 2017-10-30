اعتذرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن الفتوى التي صدرت عنها حول جواز معاشرة البهائم.

وقالت خلال لقائها ببرنامج«عم يتساءلون»، تقديم أحمد عبدون، المذاع على قناة«LTC»، الجمعة: «اعتذر عن الفتوى الشاذة..وأبرئ القناة ومذيع البرنامج من إصدار تلك الفتوى الخطأ».

وتابعت أنها نادمة عن إصدار تلك الفتوى، لافتة إلى أنها لم تكن واعية لما قالته وصرحت به حول جواز معاشرة البهائم.

ولفتت إلى أن كل البشر يخطئ ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعينة بقول الحق عز وجل: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»، موجهة اعتذارها لمؤسسة الأزهر الشريف عن فتواها الخطأ، مشددة على أن الرجوع في الفتوى ليس بعيب.